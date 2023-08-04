黃嘉千和夏克立過去被封為演藝圈模範異國夫妻，去年閃電宣告16年婚姻告終，最近雙方因為官司常在媒體上隔空互嗆，昨(3日)黃嘉千友人看不下去，出面爆料夏克立其實很有錢，對外卻裝窮賣慘，今稍早夏克立駁斥黃嘉千的這位友人「撒謊」，並預告會拍影片澄清一切。

夏克立的律師先前透露關於黃嘉千控告男方家暴的官司敗訴，在加拿大法院判定不成立，黃嘉千則透過律師澄清，「並非如報導所稱法院判決夏先生未有家庭暴力」，會繼續就「精神暴力」的問題提告。而對於夏克立表示目前工作停擺、經濟出狀況，黃嘉千友人昨向本報表示，看不慣夏克立老是賣慘、裝可憐，表示先前夏克立參加實境秀，酬勞都交給黃嘉千，當時他們將這筆錢匯到加拿大買房，「在溫哥華買的3間房子都是登記在夏克立名下」。

夏克立發文。（圖／翻攝自夏克立Chris微博）

該友人更表示，夏克立是加拿大人，在當地有錢、有房也有家人、朋友，怎麼可能淪到需要去睡天橋下，認為夏克立的說法太誇張，關於友人說法，昨(3日)本報積極透過各種方式向夏克立求證，但夏克立至記者截稿為止尚未回應，今稍早才在微博表示自己被有權力的人欺負。

夏克立稍早表示：「這不公平。它不負責。我沒有時間回應她每一個對我撒謊的『朋友』。這很累。我還需要工作和睡覺」，並表示因為自己被毀謗，必須尷尬地公開目前財務狀況，既然被迫解釋，他也只好應戰，「視頻即將推出」。