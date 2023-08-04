●「股神」巴菲特接受CNBC訪問時表示，他沒有因為惠譽（Fitch Ratings）調降美國3A頂級主權信評而對美國公債感到擔憂，他並透露旗下投資公司波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）上周一買進100億美元美國公債，本周一也買進100億美元美國公債。被問及波克夏下周一是否會再買入等額的美國公債時，巴菲特表示，外界不需要關注波克夏購買美國公債的情況，因為一切業務如常。

惠譽周二宣布將美國長期外幣信用評級從「AAA」調降1級，至「AA+」，但給予「穩定」的評級展望，稱此次降評主要考量美國財政在未來3年可能惡化，以及債限僵局一再重演後，美國政府的債務負擔不減反增。在惠譽之前，標普全球已在2011年剝奪美國的3A主權信評，現在全球三大信評公司只剩穆迪仍給予這個全球最大經濟體最高評級。

●美國供應管理協會（ISM）公布，7月非製造業指數為52.7，低於市場預估的53和6月份的53.9。非製造業投入價格分項指數為56.8，高於6月份的54.1。標普全球公布，美國7月服務業採購經理人指數（PMI）終值為52.3，略低於市場預期和初值（均為52.4）。綜合PMI終值為52，與初值相符。

●美國勞工部公布，上周（截至7月29日）初領失業給付人數周增6000人，為22.7萬人，略高於市場預期的22.5萬人。上周初領失業金人數4周均值為22.825萬人，周減5500人。截至7月22日止當周，美國續領失業金人數周增2.1萬人，為170萬人，略低於市場預期的170.8萬人。

●美國7月裁員數降至11個月新低，顯示美國的勞動力市場仍然緊俏。美國服務業在7月放緩，但由於需求仍然強韌，企業的投入價格上揚。里奇蒙聯準銀行總裁巴金（Thomas Barkin）表示，美國的通膨仍然過高。受此影響，美國10年期指標公債殖利率盤中最高升至4.198%，創下去年11月以來新高，延續前一天惠譽調降美國3A頂級信評後的漲勢。周四尾盤10年期債息仍大漲10.7個基點，報4.185%。30年期債息大漲13.8個基點，報4.302%。

●觀望美國7月非農就業報告，周四美元尾盤幾近持平，仍然守在4周高點附近。

●沙烏地阿拉伯和俄羅斯自願額外減產的行動延長至9月底，周四國際油價收復前一日下挫2%的失土，紐約期油收漲2.06美元或2.59%，報每桶81.55美元。倫敦布蘭特期油收漲1.94美元或2.33%，報每桶85.14美元。