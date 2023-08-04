台股近日高檔震盪，深受關注的高息型ETF表現也不免受影響，前(2)日單日跌幅1％者所在多有，甚至少數重挫超過3％。投信法人表示，高股息ETF在息收保護下，中長期表現通常比單一個股或大盤來得穩健，而且攤開8月份將除息的5檔高股息ETF，有兩檔年化配息率超過雙位數，其中雙月配的00907，成分股廣納傳產、金融股，皆為具備波動性優勢的族群，相當適合投資人趁最近市場修正，列入長期存股領息的標準配備。