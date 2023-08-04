依永豐投信公告，00907本次預估配息金額0.308元，以7月31日基金單位淨值計算，單期配息率為2.06%，年化殖利率則達12.4%。

觀察00907歷次配息紀錄，除前次偶發因素外，其餘過往雙月配息狀況皆相對穩定，每單位均配發0.14元，全年平均年化配息率約落在6%左右。至於前次6月除息，則由於部分成分股股息入帳時間，落在投信公司期前公告與除息日之間，未完整反映在當次股息收益，每單位僅配發0.07元，也使得00907本次8月份配息表現，深受不少投資人期待。

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