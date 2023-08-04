依永豐投信公告，00907本次預估配息金額0.308元，以7月31日基金單位淨值計算，單期配息率為2.06%，年化殖利率則達12.4%。
觀察00907歷次配息紀錄，除前次偶發因素外，其餘過往雙月配息狀況皆相對穩定，每單位均配發0.14元，全年平均年化配息率約落在6%左右。至於前次6月除息，則由於部分成分股股息入帳時間，落在投信公司期前公告與除息日之間，未完整反映在當次股息收益，每單位僅配發0.07元，也使得00907本次8月份配息表現，深受不少投資人期待。
台股近日高檔震盪，深受關注的高息型ETF表現也不免受影響，前(2)日單日跌幅1％者所在多有，甚至少數重挫超過3％。投信法人表示，高股息ETF在息收保護下，中長期表現通常比單一個股或大盤來得穩健，而且攤開8月份將除息的5檔高股息ETF，有兩檔年化配息率超過雙位數，其中雙月配的00907，成分股廣納傳產、金融股，皆為具備波動性優勢的族群，相當適合投資人趁最近市場修正，列入長期存股領息的標準配備。
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