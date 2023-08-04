今年1月間，保七總隊第四大隊羅東分隊接獲報案，在宜蘭縣五結鄉靠海灘處，常有2名可疑男子搬運木材，警方獲報後成立專案小組，2月間逮獲嫌犯吳姓男子，也發現另名共犯與吳男是兄弟檔，警方今天（4日）依涉嫌違反森林法、竊盜、侵占等罪嫌將吳姓兄弟送辦。

專案小組依照現場出沒的小貨車車牌，循線追蹤車主身分，並調閱沿線監視器，過濾出犯案車輛出沒、行經及木材存放地點，經警方連日蒐證後，懷疑吳姓男子涉嫌盜木。

今年2月23日，警方向地院聲請搜索票，會同宜蘭警方等單位，到吳姓主嫌住家等5處發動搜索、扣押，並在現場查獲大批遭竊取的漂流木及搬運木材等物，經林業署人員辨識後發現為紅檜等貴重木，測量後材積為1.46立方公尺，重為1.636公噸。

經警方詢問後，發現吳嫌與另一名共犯為兄弟關係，全案經調查完竣，今天將吳姓兄弟犯嫌2人，以涉嫌違反森林法、竊盜及侵占等罪嫌移送檢方偵辦。