一名40多歲男子因為上腹悶痛、解黑便而就醫，檢查發現，其胃共有5處潰瘍，但男子無胃潰瘍的危險因子，原來是因男子近來常每天晚上喝一罐可樂，恐是胃潰瘍發生的原因。醫師表示，常見的柳丁汁、蘋果醋、檸檬汁、蔓越莓汁、可樂等8種飲料的酸度均高，其中尤以可樂的酸性最強。

基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘在其臉書表示，上述男子因左上腹悶痛、糞便顏色變深而就醫，檢查發現，其胃中有5處潰瘍與糜爛，還有出血過的痕跡。錢政弘發現男子並無胃潰瘍的危險因子，亦即無幽門螺旋桿菌感染、未吃引發胃潰瘍的藥物、近期無壓力、飲食正常、抽菸。尤其男子的飲食正常，三餐正常、飲食清淡、不吃甜食或零食，也不喝咖啡茶或果汁。

但後來男子想到，他前一陣子買了一箱可樂，因此近來每天晚上喝一罐可樂。錢政弘表示，這很可能就是男子胃潰瘍的原因。他提醒，酸性食物並非就不能食用，但他會建議，有胃病或胃食道逆流的人避免喝檸檬汁、柳橙汁等較酸的果汁，這是因為這些飲料比較酸、PH值較低。

他說明，PH值越低，酸度越強，對胃黏膜的刺激越大。據分析，梅子汁的PH值是3.8 、柳丁汁3.7、鳳梨汁3.5、蘋果醋3.4、檸檬汁3.2、蔓越莓汁2.7、可樂更僅2.3，雪碧稍好為3.2。其中，可樂等汽水類的碳酸飲料是因添加大量的甜味劑去掩蓋酸的口感，但其酸性仍然存在、仍會對胃造成傷害。