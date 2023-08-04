智慧型手機PA庫存趨於健康，且美系及大陸智慧型手機客戶新機拉貨啟動，為宏捷科第3季營運挹注動能，宏捷科7月合併營收攀升至2.32億元，月增9.84%，年增12.58%，為去年1月以來單月新高，累計前7月合併營收為11億元，年減21.65%。

宏捷科表示，雖然客戶仍偏保守，目前美系及大陸手機客戶訂單狀況比預期好，預估第3季會有不錯的成長，並可望延續到第4季，第4季有機會與第3季持平，隨著稼動率逐漸回升到45%到50%，單季有機會轉虧為盈，下半年也會比上半年好。

在產能方面，目前宏捷科月產能約2萬片，由於稼動率仍低於50%，宏捷科採謹慎擴產腳步，預計年底前月產能僅會微幅增加至2萬2000片。

美系外資最新報告指出，宏捷科成長動能主要來自於大陸RF客戶(RDA、Lansus、Radrock、Vanchip)，且趨勢應該至少會持續到8月，我們預估宏捷科第3季營收可望季增25%到30%，由於訂價靈活，預期宏捷科可望獲得更多市場佔有率，給予宏捷科「持股續抱」評等，目標價為85元。