茂矽董事會日前通過2023年上半年財報，合併營收7.62億元、年減30.63％，營業虧損0.55億元、本業營運轉虧，毛利率7.74％、營益率負7.29％，均為近4年同期低。歸屬母公司稅後虧損0.43億元、每股虧損0.28元，較去年同期轉虧、為近3年同期低。

以此推算，茂矽第二季合併營收3.71億元，季減5.11％、年減35.39％，為近11季低。不過，營業虧損0.18億元、虧損季減52％，毛利率11.07％、營益率負4.86％，自近15季低點回升。

在本業虧損幅度顯著收斂、配合業外收益挹注下，茂矽第二季歸屬母公司稅後淨利317.1萬元，雖年減達98.13％，但較首季虧損4711.8萬元顯著轉盈，每股盈餘0.02元，自近2年半低點回升。

茂矽董事長唐亦仙先前表示，目前尚未感受到需求健康復甦力道。就各應用需求觀察，今年筆電、消費性電子尚未回溫，部分金氧半場效電晶體（MOSFET）客戶庫存仍偏高，但應用於太陽能、儲能、風電領域的絕緣柵雙極電晶體（IGBT）則狀況不錯，車用亦維持穩健。

茂矽發言人鄧志達則指出，公司與客戶簽有長約保障，太陽能逆變器IGBT新品貢獻增加，近幾月稼動率維持70～85％。由於市場自去年下半年起去化庫存，目前庫存水位已趨於合理，預期客戶去化庫存已接近末尾段，下半年營運將會優於上半年。