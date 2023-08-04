38歲潘姓男子是國中的體育老師，每天為了教課，在太陽下曝曬超過5個小時，1年多前他發現自己看線條會歪斜、打球也無法命中，更遭到學生恥笑，於是前往阮綜合醫院就診。經醫師曹維珊檢查診斷為右眼日光性視網膜病變，恐是在紫外線下曝曬太久造成的，但目前無法根治，只能追蹤治療。

曹維珊指出，臨床上看到不少50歲以下的「年輕型白內障」病例，除了高度近視、眼睛受外力撞擊、長期服用類固醇或特定藥物以外，也常與紫外線傷害有關，長期暴露陽光照射下，會使水晶體喪失透明度，致使白內障提早發生。

曹維珊醫師說明，當視力模糊、畏光、感覺光線比以前暗，對色彩的敏銳度降低，單眼視覺有雙重影，像晚上看路燈會有光暈，或有老花突然間消失、看近變得清晰的情形，就要考慮接受治療。

曹維珊醫師強調，目前白內障沒有藥物可治癒，藥物只能減緩惡化速度。手術還是最有效的治療方式，如果一再拖延，過熟過硬的白內障，會引起青光眼或虹彩炎，並增加手術風險。

而罹患「日光性視網膜病變」時會有視物變形、扭曲的症狀，主要是光化學損傷引起，損害情況與恢復程度，取決於暴露時間和光的強度。此病症還有因為長時間直視太陽或日蝕，被高功率雷射筆照到眼睛的案例。目前醫學沒有恢復視力的治療方法，因此，預防與保健是很重要的。