一名工廠老闆經常在晚飯後宣稱要回住家旁的工廠「巡視加班」，卻經常晚歸而引起妻子懷疑，親自調閱工廠內監視器畫面一看，驚見丈夫竟然和一名認識長達10年的宗教女教友在工廠內嘿咻，一個月內至少發生8次性關係。妻子一怒下提告求償151萬元，但女方堅稱以為男方早已離婚，法官不予採信，遭判賠償25萬元，全案仍可上訴。

根據判決書，正宮向法院控訴，它們夫妻因參加廟宇宗教活動，同時認識在廟內上班的女子小美，雙方認識約10年之久。但是從111年7月起，丈夫常常在晚飯後，表示他要返回工廠內查看廠內狀況、工作或拿取工具，原告原先不疑有他。

但是因工廠就在家旁，往返時間只需短時間，而丈夫卻常常相當晚才回家，正宮開始起疑心，偷偷查看廠內監視器畫面，竟發現丈夫與小美2人在工廠內幽會，還發生8次性行為，正宮一氣之下提告，並求償151萬元。

但是小美抗辯，男方早已經私下告知她與老婆離婚，且之後也很久沒見到他的老婆出席宮廟活動，所以以為兩人已離婚。但是法官查出，2人還在工廠內討論男方堂哥過世，而正宮並未將此事未告訴丈夫，小美卻像男方表示：「你老婆沒跟你說的那個大哥？」小美還曾傳訊息質問男方，「為何不用LINE通話？如果以手機號碼聯繫，她可能以後會到電信局調取通聯紀錄。」

法官認為，以上證據都足以證實，小美與男方發生性行為期間，是明確知道男方仍未離婚，不採信兩人的說詞，判2人應連帶賠償25萬元，全案仍可上訴。