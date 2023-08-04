據法國廣播電台引述德國《世界報》報導，中國從8月1日起，限制鍺和鎵等2種稀有金屬出口，動搖德國對華戰略。中國是世界上最大的鍺和鎵生產國，這些元素是高科技產品所必須的。北京限制出口，尤其讓德國不寒而慄，因為德國國內的生產多年前就停止了。雖然可以轉向加拿大、日本、韓國、斯洛伐克和美國購買，但成本昂貴。

發表時間： 03／08／2023 - 23：37 作者：柏林特約記者 丹蘭

報導稱，七月中旬，德國政府通過了新的中國戰略，以便在經濟上更加獨立於中國。現在，該戰略面臨第一個現實考驗。北京對鍺和鎵這兩種金屬實施出口管制，這是美國、歐洲與中國之間貿易戰的又一個升級。德國尤其依賴中國的物質供應。如果中國佔上風，德國的中國戰略能夠得到連貫性的實施嗎？

報導稱，鍺和鎵每年的產量只有幾百噸，主要在中國。過去十年來，中國生產商通過降低價格和保持較低的環保標準，擊敗了大多數競爭對手。這些化學元素是半導體的重要成分。智慧型手機、太陽能電池、電動汽車以及高科技武器的所有技術產品中都要用到它們。歐洲將鍺和鎵列入「對歐洲經濟至關重要的關鍵原材料」清單。

報導稱，根據歐盟最近對關鍵原材料的一項研究，94％的鎵和83％的鍺來自中國。但中國自8月1日起對這兩種元素實施出口管制。出口商從此需要獲得中國商務部的批准，並且必須提供有關外國買家及其金屬用途的信息。

中國商務部日前表示，制定新規定的原因是「保護國家安全和中國利益」。中國官媒《環球時報》稱，這「第一槍」可能會打擊那些對中國進行打壓的國家的公司。這是自2019年以來中國在中美貿易戰中首次大規模展示實力。美國已將眾多中國公司列入黑名單，禁止它們獲得美國晶片和其他尖端技術。日本和荷蘭也限制了對中國的半導體生產所需的產品出口。

報導稱，但有一個國家在這2種元素的供應方面，對中國的依賴程度甚至超過了美國，這就是德國。根據2022年的貿易數據，德國是這兩種產品的最大進口國之一。德國汽車業尤其擔心最新的事態發展，並擔心供應鏈受到干擾。半導體也安裝在汽車上，鎵被認為是電動汽車的先驅。

報導稱，全球最大的鎵買家位於德國薩克森州。弗萊伯格複合材料公司 (Freiberger Compound Materials) 幾乎完全依賴中國供應商用於手機、無線電、信號放大器和光學電子產品生產的鎵金屬貨源。

報導引述該公司總經理Michael Harz說，「我的客戶全都安靜不下來，現在有大量訂單要求增加庫存量，行業氣氛非常緊張。」他的公司購買了數個月的鎵供應，因為他已預計會發生貿易危機。中國供應商預計，出口限制生效後的8月1日將停止發貨。許可證申請獲得批准後約一個月後能恢復發貨。

報導指出，但要做到這一點，德國必須與中國保持良好關係。但德國政府最近出台的新中國戰略並沒有完全奉承中華人民共和國。它明確指出了敏感問題，例如中國對台灣的主張和香港的侵犯人權行為。此外，德國在經要求在經濟上更獨立於中國，「去風險」是德國企業現在被要求實現供應鏈多元化的流行詞。

報導稱，中國的產品有更昂貴的替代品。加拿大、日本、韓國、斯洛伐克和美國是鎵生產國。部分鎵是通過回收穫得的。對鍺來說更困難，但加拿大、俄羅斯和美國也生產鍺。

報導稱，2021年，德國宣布恢復鎵生產，但尚未實施。供應鏈多元化是一個昂貴且耗時的過程。與此同時，德國經濟陷入困境，消費者需支付更高的價格，並不得不等待更長時間才能獲得最終產品。美國、日本和韓國等一些國家建立了1種或2種礦產的國家庫存，但德國沒有這樣做。

報導稱，中國的出口管制標誌著中國與西方之間的技術戰的重大升級。有人擔心，這只是剛開始而已。因為中國在高科技產品原材料的世界市場上佔主導地位，而歐盟90％以上的供應依賴於中國。

報導引述德國原材料局 (Dera) 研究員馬倫利特克（Maren Liedtke）表示：「到目前為止，這還不是出口禁令，而是出口管制。這意味著在決定交付給誰方面還有餘地。與中國關係友好的國家應會繼續得到供應。」

專家還認為，進一步加劇貿易戰不符合中國的利益，因為從長遠來看，鎵和鍺也可以在德國生產，但成本和投資都很高。而中國自己生產高科技會更困難。柏林墨卡托中國研究中心高級經濟分析師雅各布岡特（Jacob Gunter）表示：「中國與德國、歐洲之間的相互依賴是不對稱的。對雙方來說，應對特定產品的出口管制都將是痛苦的。但填補德國歐洲的價格差距比填補中國的技術差距要容易得多。」