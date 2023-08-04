指標建案相繼進場，使7月北台灣預售屋推案量逾900億元，7月完工釋出的新成屋戶數僅約2百戶。住展雜誌企研室經理成采錡表示，眼看市場買方仍在，潛銷許久的建案也紛紛浮出水面，正式公開銷售，使7月預售屋推案量明顯增加。

代表市況的來客與成交組數構項，7月住展風向球追蹤的指標建案平均來客組數約為26.8組／周，較6月（24.6組／周）增加2.2組／周，月增8.94％。7月住展風向球追蹤的指標建案平均成交組數約3.2組／周，較6月（2.7組／周）增加0.5組／周，月增18.52％。

成采錡表示，7月北台灣房市由捷運周邊的推案熱區撐場，像是有指標新案公開銷售的土城永寧捷運站周邊，以及有機捷行經的林口新市鎮、龜山A7重劃區、青埔特區等地，人氣、買氣表現相對穩定，成交產品仍以相對低總價小宅為主，並有部分業者回饋，通勤月票有助於縮短買方的猶豫期。至於北市，整體市況依然冷清，特別是鎖定換屋、置產族的高總價單位，在央行第二戶限貸令牽制下，多數單周成交量難破蛋。

新北、桃園新建案市場表現優於預期，業者推案信心增強，紛紛醞釀在8、9月公開新案。另因新建案產品規畫已經因應法規、市場現況調整，多擁有開價較貼近行情或總價門檻相對低等優勢，線上剩中大坪數產品的舊案，也相繼改變銷售策略應戰，推出新優惠方案，想撿便宜的自住客，不妨趁這時候積極看房、比價。