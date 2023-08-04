60歲綜藝天王吳宗憲日前在節目自爆，親姊姊最近離開人間，辦完喪事後，姊夫說了一句話，讓他至今難過不已，講到一半還眼眶含淚。

吳宗憲在主持的節目《綜藝大熱門》突然有感而發：「其實我心裡面一直想要流眼淚的，不瞞大家說，我至親的人最近剛剛離開，就是我的姊姊。」吳宗憲說，姐姐生前是個很溫暖的人，後事處理完，吳宗憲跟姊夫談心，轉述對方說的話：「把姊姊放下來那時候，沒辦法，醫生就來了，我就少抱了她一次。」

吳宗憲31:15分起提到姊姊病逝。

吳宗憲聽到「少抱了她一次」，感到萬分揪心，一度在鏡頭前眼眶泛淚，他透露姊姊和姊夫結婚快30年形影不離，除了姊姊獨自騎摩托車才會暫時分開，感慨「人生就是這樣」。根據《三立新聞網》報導，吳宗憲證實姊姊6月16號病逝，「跟我爸爸，去年是同一天離開的。」

吳宗憲父親去年逝世，享耆壽90歲，吳宗憲透露接到噩耗時正在墾丁拍攝《綜藝玩很大》，助理著急地拿著電話跟他說是女兒Sandy打來，「當時我還在鏡頭前，Sandy問我要不要跟阿公最後講一些話？」他坦言內心百感交集，有對父親說一些話，但可惜當時父親戴著呼吸器沒辦法回應，吳宗憲也未能見到最後一面。