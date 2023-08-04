東元電機2021年爆發集團負責人黃茂雄與兒子黃育仁經營權之爭，媒體人周玉蔻的「放言」報導指黃茂雄密友、東元董事長邱純枝是「小三奪權」，影射黃茂雄與邱女的曖昧關係，邱女憤而提告，台北地檢署因證人黃育仁證稱曾周女聚餐，且過去曾向友人表示「過去父親出國，母親都會跟著」，檢方認定周的消息來源並非無稽，認為誹謗罪嫌不足，4日不起訴周玉蔻。

東元電機2021年曾爆發集團負責人黃茂雄與兒子黃育仁的經營權之爭，市場認為黃茂雄將親信東元電機董事長邱純枝推上火線，形成邱純枝對戰兒子黃育仁局面，成為台股史上第一場父子經營權之爭，不僅成為外界茶餘飯後的話題，黃氏父子也一度上演決裂戲碼，雙方大打訴訟戰。

2021年4月12日下午，周玉蔻的「放言傳媒」陸續報導「黃茂雄父子爭，刺破了黃茂雄夫人多年的隱痛，友人嘆：居然成為小三奪權八點檔連續劇」、「黃茂雄與邱純枝不能說的祕密」、「邱純枝在東元的董事長位置還有與黃茂雄緋聞關係疑慮」、「防著邱純枝靠近他的家庭」，文章影射邱介入黃茂雄婚姻，邱憤而提告周女。

檢方調查時，周供稱是透過黃家友人、台中市陳姓議員採訪黃育仁，再將資料交給記者撰寫，黃育仁有提出祖母批評父親及邱女關係的影片，事後也請記者採訪東元公司回應平衡報導。

檢方傳喚黃育仁及陳姓議員作證，黃育仁證稱他確曾與周女聚餐，但沒有印象席間有提及邱女是「小三」的話題，只記得過去曾向友人說過在6、7年前父親只要出國，母親都會要跟著，但沒有提到防誰，另陳姓議員證稱，聚餐有提及東元經營權之爭，黃育仁頂多只說母親有「委屈」及「疑慮」。

檢方認為，「放言」除報導黃茂雄及邱女關係外，亦有東元公司的回應做平衡，並非毫無查證，專以偏頗報導誹謗邱女，尚未達誹謗名譽之程度，罪嫌不足，今不起訴周玉蔻。