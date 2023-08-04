時序進入8月，不少人相當關心自己的運勢，對此，塔羅牌老師艾菲爾指出，在這個充滿甜蜜和浪漫的月份，有4個星座將會感受到愛的魔力，可能在意想不到的時刻遇見真愛，或是與伴侶增添更多甜蜜回憶。

▍第4名、水瓶座

8月對水瓶座而言是桃花運旺盛的時刻，尤其是8月23日的火星海王星相位，將為你帶來戀愛和感情方面的機會，也可能讓你與伴侶間增添浪漫氛圍。你的獨立和聰明使你在感情中更加吸引人，並且成為眾人矚目的焦點。記得把握愛情的契機，展現真實的自己，相信愛神的箭會射中你的心，讓你在這個充滿愛意的月份享受甜蜜與幸福，與愛人攜手走向美好未來。

▍第3名、天蠍座

8月對天蠍座而言是感情運旺盛的月份，尤其是8月13日的英仙座流星雨高峰期，將帶來浪漫和甜蜜的時刻，讓你與伴侶之間更加親密和投入。你的熱情和神秘感是最迷人的武器，吸引更多人的注意和青睞，因此無論是處於戀愛關係中，還是正在尋覓另一半的單身者，務必敞開心扉，用真摯的愛和熱情迎接這個充滿愛意的8月，相信愛神將為你編織一段美麗的愛情童話，讓你沉浸在甜蜜與幸福的氛圍中。

▍第2名、處女座

8月對處女座而言是桃花運旺盛的月份，尤其是8月23日的火星海王星相位，將帶來浪漫和激情的時刻，讓你更容易吸引到心儀的另一半。你的細心和溫柔讓人對你產生更多好感，使你成為愛情中值得依靠的對象，無論是追求一段新的愛情還是加深現有感情，記得敞開心扉，把握愛的機會，相信會受到愛神眷顧，帶來幸福的美好時光。

▍第1名、金牛座

8月對金牛座而言是桃花運綻放的時刻，尤其是8月28日的天王星開始逆行，將為你帶來嶄新的戀愛機會，或是讓現有的感情關係更加熾熱。你的忠誠和穩健特質使你成為愛情中值得信賴的對象，吸引更多關愛和欣賞，不論是單身還是有伴侶者，不妨保持開放心態，迎接來自愛神的浪漫祝福，好好享受愛情的美好時光。