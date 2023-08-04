不少情侶婚前會先同居一陣子看看，一名女網友分享，最近剛和男友同居2個月，男友生活上的許多壞習慣都讓她受不了，磨合期的痛苦讓她大嘆「同居是場惡夢」，引起網友討論，不少網友見狀笑歪，好像是多了一個小孩。

一名女網友在Dcard上分享，和男友交往3年多，兩人考慮結婚，但想要先同居生活看看，沒想到才剛同居2個月，她就已經覺得「同居是場惡夢」，因為她與男友的生活習慣落差很大，讓她真的很受不了。

女網友表示，每周他們會去超市採買，飲料和牛奶都會買家庭號的，她每次要喝都會打開倒到杯子裡面，她以為男友也是如此，沒想到某天卻撞見男友從冰箱拿出牛奶以後，就直接對嘴喝，讓她當場傻眼，覺得男友這樣超級髒。

女網友也說，她和男友在家都會穿室內拖，每次洗澡的時候，她都會將拖鞋脫在浴室門口，光腳進去洗澡，但男友卻堅持要穿室內拖洗澡，然後洗完以後也不會把拖鞋晾乾，就直接穿著濕漉漉的拖鞋在家走來走去，讓地板變得濕答答，讓她差點摔倒。

女網友指出，男友也常常沒有問過她，就去翻動她的個人物品，某一次甚至還直接把她的保養品用光光，然後把「屍體」留在桌上，被她抓包以後還理直氣壯地說「我有問，但你在洗澡沒聽到！」然後就會開始裝可愛，而她總會因此而心軟。

女網友表示，同居的磨合期真的很痛苦，但男友也不是只有缺點，每天都會主動幫忙做家事，只是有些習慣真的讓她很受不了，不知道該怎麼做才好。

不少網友看了表示，同居生活就是如此，有歡樂的地方，也會有煩人的地方，還有人開玩笑問說「原PO喜歡小孩嗎？恭喜同居後獲得一個孩子（男友）」。另有過來人建議說，建議兩人坐下來好好溝通，或是制定獎勵機制，鼓勵男友養成好習慣。