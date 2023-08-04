龍頭權值股跌多漲少，台積電(2330)開低震盪，跌幅一度逾1%，股價最低觸552元，現階段短中長期均下之下；聯電(2303)開低震盪，跌幅在0.5%~1%壓回震盪；聯發科(2454)在歷經連續的反彈後，今股價修正小跌，啟動季線保衛；鴻海(2317)逆勢開高，一度上漲逾2%，股價最高來到111元，站回5日線。

AI股持續為盤面焦點，緯創(3231)重挫開出，盤中跌幅約6.5%，為台股成交量第一名；廣達(2382)開低後翻紅，漲幅逾2.5%，短線AI股宜先觀察止跌訊號，技嘉(2376)早盤後一路拉高，大漲逾5%，順利完成填息。

電子股今有零星題材股點火撐盤，網通股今為盤面抗跌指標，神準(3558)大漲5%，啟碁(6285)、是方(6561)亦強漲2.5%。IC設計族群中以義隆(2458)因財報優於預期，加上下半年會比上半年好，股價攻上漲停。

常溫超導體學界持保守態度，議題似乎遭炒作成分較大，先前飆漲的題材股今遭打回原形，第一銅(2009)、泰銘(9927)、金益鼎(8390)開盤即殺至跌停鎖住。

非電子股今有航運股逆勢抗跌，成為資金避風港，長榮(2603)早盤一度大漲近2%，萬海(2615)、陽明(2609)漲幅也在0.5%~1%震盪。

金融股今也扮演撐盤主力之一，新光金(2888)開高走高，大漲1.3%，國泰金(2882)、開發金(2883)、台新金(2887)等也力守小跌。

分析師表示，近期信評機構惠譽調降美債信評等至AA+，引起美債殖利率上揚，國際股市回檔。由於本次調降理由較為溫和且美經濟處於成長復甦，影響較為緩和。預期台股震盪，靜待量縮整理後可望配合下半年企業營運回升而重回多頭軌道。技術面來看，上波回檔下腳16859到季線16753之間仍有缺口可視作支撐，短線觀察焦點仍在於AI族群能否止穩，大盤季線支撐能否守住。另外，隨著時序即將邁入8月，台廠第二季季報、7月營收將陸續出爐，看好業績成長股有表現機會。