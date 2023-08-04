前瞻預算分配是否公平近日引發關注，台中市長盧秀燕在臉書上直呼，「台中真的委屈了」，前瞻預算地方補助22個縣市，總共5358億，台中分配到228億元，六都倒數第2名，台中人真的很委屈、很心酸；對此，民進黨立院黨團今開記者會表示，盧秀燕在擔任立委時，對於前瞻基礎建設計畫的預算是有阻擋的，現在換了位置換了腦袋，也反問盧市長，她是覺得自己很委屈，是執行上委屈？還是中央政府欺負她？或是台中市民很委屈？

民進黨立院黨團幹事長劉世芳表示，台中藍線從規畫開始，歷經前市長林佳龍和現任市長盧秀燕，行政院內閣蘇貞昌和陳建仁，為什麼仍有這麼多爭議，半年前台中市立委也跟陳建仁提到，要聽取台中的人聲音，希望台中藍線爭議趕快處理結束，但其中還是有很多無法說清楚講明白的地方。

台中市議員謝志忠表示，盧市長上任1684天，一條藍線搞不定，委屈的是台中市民，一開始藍線預算981億，結果暴增為1615億，交通部要求台中市政府說明，但也沒有說明，而暴增的原因就是改車站、改路線，以及高架變地下、地下變高架，盧秀燕市長說明白了嗎？

謝志中提到，為什麼台中捷運藍線規畫增設正英站？沙鹿火車站取消捷運共構，北移450公尺？還有三井Outlet站為何提早轉彎？這些都是造成預算暴增的原因，盧市長都沒說清楚。

劉世芳表示，台中市發展和建設很重要，不管台鐵或捷運都會支持，但是都要依法律或依照財政應該編列的特別預算或公務預算，請台中市政府按照需求比例上分配，或改站爭議跟中央說清楚講明白。