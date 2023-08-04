大陸國家發展改革委、財政部、中國人民銀行、國家稅務總局4日聯合召開新聞發布會，主題「打好宏觀政策組合拳，推動經濟高品質發展」。發改委副祕書長、綜合司司長袁達指出，今年以來，按照中共中央、大陸國務院決策部署，有關方面會同加大宏觀政策落實力度，推動政策靠前協同發力，有序實施「三個一批」，系統打出一套「組合拳」，有效應對國際環境變化對陸不利影響加大、大陸國內周期性結構性矛盾交織疊加等困難挑戰，有力推動了國民經濟持續恢復、總體回升向好，下半年經濟將在上半年持續恢復的基礎上，保持穩定向好態勢。

袁達表示，一是延續優化一批階段性政策。及早明確3、4月份到期的階段性政策後續安排，延續實施或作為制度性安排長期實施了多項政策，包括小微企業和個體工商戶稅費優惠、降低失業和工傷保險費率、上調部分企業研發費用加計扣除比例等，6月又延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免等支持政策，進一步穩定了預期、增強了信心，為企業安排好投資經營活動創造穩定的政策環境。

二是研究推出一批針對性強的新舉措。聚焦經濟運行中的重點難點，陸續推出了一批務實管用的新政策新措施，在提高供給品質方面，推出了加快發展先進製造業集群、推動新能源汽車高品質發展、支援科技型企業融資等政策；在擴大有效需求方面，推出促進家居電子產品等消費、支持新能源汽車下鄉、加快充電基礎設施建設、促進民間投資等舉措；在深化改革開放方面，推出建設全國統一大市場、促進民營經濟發展壯大、優化營商環境、推動外貿穩規模優結構等措施，持續擴增量穩存量提品質，激發釋放經濟發展的內生動力。

三是積極謀劃實施一批儲備政策。6月針對第二季經濟運行新變化，及時推出推動經濟持續回升向好的儲備政策。目前各部門正在抓緊落實，其中引導市場利率下行、促進汽車等大宗商品消費、推進超大特大城市城中村改造和「平急兩用」公共基礎設施建設、有序擴大基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）發行規模等政策措施已經陸續推出實施，其他政策也在抓緊推進，為經濟持續恢復提供有力的政策支撐。

從目前所掌握的經濟運行最新數據看，實物量指標增速加快，7月大陸全國統調發電量同比增長5.9％，較上月加快1.5個百分點；市場預期也有所好轉，製造業PMI已連續2個月回升。隨著「組合拳」各項政策效果不斷顯現，下半年經濟將在上半年持續恢復的基礎上，保持穩定向好態勢。