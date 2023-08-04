斯里蘭卡銅背過樹蛇

天生有良好的偽裝，一條古銅色蛇和周遭落葉融為一體，就這樣神不知、鬼不覺地置身越南樹叢中安睡，直到路過的科學家發現牠，進而經研究後證實，牠竟然是新品種。

據《邁阿密前鋒報》（Miami Herald）3日報導，《動物分類學》（Zootaxa）期刊7月18日發表的研究報告說，研究人員2017和2018年分別在寧順省（Ninh Thuan）趁夜間探索樹棲爬蟲動物。

結果他們發現了幾條中型蛇，乍看之下，牠們就像已知的蛇種，但細看之下，他們才驚覺，發現了名為平之過樹蛇（Dendrelaphis binhi），或是平之銅背蛇（Binh’s bronzeback snake）的新物種。

研究報告說，這種蛇長約2.5英尺（約76公分）到略超過3英尺（約91公分），背上呈現銅褐色，但腹部顏色較淡。而牠們的「大」眼虹膜有部分則為橙色。至於牠們分布的範圍，則有待進一步研究。

報告中說，當時研究人員發現了3條平之銅背蛇在一個樹叢中安睡，而另一條已懷孕，腹內有3個蛋，牠們分別長約3—6英尺（91—183公分）。

研究人員說，經過DNA分析發現，這新物種與其他已知物種約有的遺傳差異。而牠的命名在於紀念2023年因為嚴重中風，僅49歲就猝逝的越南爬蟲學家吳文平（Ngô Văn Bὶnh）博士。

此外，研究報告說，平之銅背蛇是在南越約位於胡志明市東北方200英里（近322公里）的平順省（Binh Thuan）和寧順省發現，但仍需要進一步了解牠們的完整分布範圍。