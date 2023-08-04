審計部公布前瞻計畫預算審核報告，其中台北市獲184億元，全台第9名，引起爭議。國民黨台北市議員徐巧芯揭露，副總統賴清德擔任台南市長任內，爭取前瞻計畫「沙崙科技城」，但43億的經費被審計部檢討，甚至成為不肖官員收賄的藉口，「民進黨的騙術，你還信嗎？」

徐巧芯指出，前瞻計畫獨厚特定綠營縣市，確實排擠台中、台北的發展。更誇張的是，當前瞻計畫成為犯罪的溫床，有一就有二，要求仔細詳查被說成是欺負地方，邏輯根本成立，真正欺負地方的，是拿著這些超有錢的計劃到處訛詐受賄的民進黨官員。

她踢爆，賴清德擔任台南市長任內，爭取前瞻計畫「沙崙科技城」，當初說會變成第二座護國神山，過去新聞吹捧的多好多好，吹捧的人就是被起訴的前經發局長陳凱凌。建設卻在審計部的報告裡被檢討，43億的經費被評為「沒有發揮計畫預期」。至現場考察發現，確實就是除百貨公司外，和空城沒兩樣。

徐巧芯批評，最可怕的是，這就是陳凱凌涉貪的源頭之一。陳藉由有規劃與決策沙崙科技園區的權力，宣稱經發局轄下南市綠能產業園區、沙崙智慧綠能科學城及西市場周邊街廓整建工程等標案，都可利用職權要求得標廠商將部分工程轉包予特定廠商，藉此6次收受現金、花酒及性招待等不正利益。

她炮轟，中央政府拿了人民的納稅錢，在自己執政的縣市到處亂撒，被審計部查出一堆問題，甚至被不肖官員拿來當受賄的藉口。全台不只有高雄一個城市，其他縣市包含台北市、台中市也有建設需求，但民進黨執政任內都沒有被公平對待。「花了43億結果連課程都辦不好，還吹噓可以成為下一個護國神山，民進黨的騙術，你還信嗎？」