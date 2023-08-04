小薰參加新北市社會局與更生少年關懷協會合作開發的兒少發聲平「Anews’」，透過多元的自媒體課程、拍攝實作、議題討論等活動，建立對社會的觀察。（新北市少年培力園提供）

新北市社會局委託更生少年關懷協會辦理的新北市少年培力園，日前執行青春專案，帶領少年到社區各處及超商宣導，禁賣18歲以下少年菸酒，除喚起少年對菸酒防治議題的認知之餘，同時達到社會倡議。

「我其實有抽菸，在宣導的過程很害怕，害怕被發現」。16歲少女小薰（化名）偷偷與社工分享。原來，小薰的家庭成員都有吸菸，在耳濡目染下，她國中開始也學會抽菸。

菸齡3年的小薰說，自己有嘗試過戒菸，但身處環境跟住處都是菸味，始終戒不掉。幸好，在這次青春專案前導活動引導下，她明白關於未成年人使用菸酒的議題，更理解抽菸對自己的禍害。在社工跟小薰會談過後，小薰說自己終於決定重新戒菸。

少年培力園表示，自從小薰參加新北市社會局與更生少年關懷協會合作開發的兒少發聲平「Anews’」，透過多元的自媒體課程、拍攝實作、議題討論等活動，建立起小薰的自信及對自身議題有感，使她在日常交談中，開始滲入她對社會的觀察。

方案執行專員余灝泓說，現代兒少缺乏獨立思考，容易被社會的不實資訊誤導、灌輸錯誤觀念而染上陋習，所以，不論是青春專案宣導或由社會局人團科補助辦理兒少發聲平台「Anews’」 的出現，都有助提升兒少對於自身權益相關議題的敏感度，持續培力「小小社會觀察家」，希望他們未來成為倡議者，為台灣社會正向價值觀的永續發展奠下良好根基。

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