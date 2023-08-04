前AV導演圤智雨近來揭露各圈的黑料，沒想到全亞洲最大「TRE台北國際成人展」，在暌違3年即將回歸前夕，他竟貼出一張疑似成人展日本AV女優的「賣淫價目表」，而且價碼最高上看百萬，引起不少網友討論。

圤智雨昨(3日)貼出網友傳的資訊，內容疑似是成人展賣淫價，其中提到女優能配合時間為8月4日到8月6日，時間是每晚21:00到24:00，服務內容也標示相當清楚，像是「60分／1S」的對象為楓富愛、藤浦惠理等人，價碼從12萬到25萬不等，「60分／1S」的對象為天使萌，價碼為40萬，至於「120分／2S」的對象為橋本有菜，價碼則是上看144萬，底下不忘附註「此方案改次數或時間回司價格依然」。

此外，內容指出女優進行交易的地點，僅限於台北市汽旅或五星級酒店，雖屬正常服務，但若需要任何加值服務或合照，都可以私訊「妹妹」協議，不過對於其真實性，圤智雨語帶保留表示：「剛剛網友傳這個東西問我，現在公開社團流傳的東西，各位覺得是真的假的？到底成人展有沒有女優賣淫？到底成人展有沒有網美賣淫?」。

對此，網友紛紛留言：「請勇者去確認一下真實性比較快，不然這種只能半信半疑的東西，終究還是只能看看就好吧」、「說真的假如被騙了，也投訴無門」、「原來現在都這麼直接公開嗎，這不算公開跨國賣淫了嗎」。