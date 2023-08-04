大陸房地產市場低迷，各地房價呈現緩跌趨勢。房地產平台發布報告顯示，7月全國重點監測的65城二手房掛牌均價為1萬6375元（人民幣，下同）／平方公尺，環比下跌0.58％；新房線上均價為1萬7727元／平方公尺，環比微跌0.04％。但多地新房找房熱度升4.1％，分析指與限購放鬆以及「認房不認貸」相關政策出台的確定性有關。

中新經緯報導，大陸58同城、安居客發布2023年《7月國民安居指數報告》顯示，從主力城市的二手房掛牌均價來看，一線城市中，北京二手房掛牌均價為6萬448元／平方公尺、上海為5萬7494元／平方公尺、廣州為3萬3799元／平方公尺、深圳為5萬7433元／平方公尺。

二線城市中，杭州二手房掛牌均價為3萬2513元／平方公尺、南京為2萬6029元／平方公尺、天津為1萬6598元／平方公尺、成都為1萬5149元／平方公尺、武漢為1萬5394元／平方公尺、鄭州為1萬2746元／平方公尺、長沙為1萬447元／平方公尺。

58安居客研究院統計顯示，7月份全國新增掛牌房源量環比下跌3.1％，一線城市中，深圳環比上漲10.6％，其他城市呈現不同程度下跌，其中北京環比下跌12.7％，上海環比下跌1.2％，廣州環比下跌11.5％。從全國範圍來看，海口新增掛牌量環比上漲28.3％、嘉興環比上漲21.8％，南寧環比上漲20.4％，福州和三亞環比漲幅均在10％以上。

而從主力城市的新房線上均價來看，一線城市中，深圳新房線上均價為6萬493元／平方公尺、北京為5萬4478元／平方公尺、上海為4萬9754元／平方公尺、廣州為3萬4435元／平方公尺。二線城市中，杭州新房線上均價為2萬8043元／平方公尺、南京為2萬8388元／平方公尺、天津為1萬9465元／平方公尺、武漢為1萬7211元／平方公尺、鄭州為1萬2278元／平方公尺、長沙為1萬2015元／平方公尺。

然而，統計也顯示，今年7月，全國65個重點城市整體新房找房熱度環比上漲4.1％。一線城市新房找房熱度環比上漲7.5％，高於全國均值。

對此，58安居客研究院院長張波分析，熱度出現上漲態勢主要因為近期加大政策出台力度的確定性增強，尤其是限購放鬆以及「認房不認貸」相關政策的落地，目前一線城市的市場底部已基本確立，一旦政策出台，市場升溫的可能性會明顯提升。