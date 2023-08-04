漢科去年配息4.2元，7月13日以48.3元參考價除息交易後走勢顛簸，小幅填息8.33％後陷入貼息窘境。受惠財報績優題材激勵，今（4）日在買盤敲進下開高走高，放量勁揚7.05％至49.35元，重返填息路、填息率25％。不過，三大法人本周迄今仍持續賣超292張。

漢科2023年上半年合併營收19.94億元、年減9.78％，毛利率升至21.01％，雙創同期次高。營業利益1.79億元、年減12.49％，創同期第三高，營益率略降至9.01％。受惠業外收益挹注，稅後淨利1.71億元、年增7.1％，每股盈餘2.35元，雙創同期新高。

以此推算，漢科第二季合併營收10.53億元，季增11.95％、年減11.24％，自近1年半低回升、改寫同期次高。毛利率升至21.44％的近2年半高。營業利益1.18億元，季增達95.59％、年增達24.24％，創同期新高、歷史第三高，營益率「雙升」至11.29％，自近3年低回升。

在營收規模及本業獲利回升，配合業外收益挹注下，漢科第二季稅後淨利1.16億元，季增達近1.13倍、年增達59.38％，每股盈餘1.6元，雙雙自近2年低點回升、改寫歷史次高。

展望2023年，儘管部分客戶因去化庫存稍作調降資本支出計畫，部分建廠速度放緩，但漢科表示總體市場規模仍具龐大商機。公司擁有工程技術及管理、設備製造、系統整合統包等三大核心能力，將持續配合客戶投資計畫服務客戶。