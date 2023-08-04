岱宇涉違反證券交易法操縱股價罪，台北地檢署在8月2日兵分22路搜索岱宇等處，並約談岱宇董事長林英俊等16人到案說明。檢察官複訊後，岱宇董事長林英俊以新台幣200萬元交保。
下半年即將進入健身器材產業銷售旺季，岱宇日前指出，觀察目前市場庫存去化已告一段落，旗下各品牌皆已推出多款新產品搶市，以及新銷售通路的加入，將有助於整體營運表現。
健身器材大廠岱宇(1598)董事長林英俊涉嫌炒作自家公司股價，以200萬元交保，公司強調營運正常，對財務業務並無重大影響。岱宇今日以跌停板31.9元開出，盤中雖打開跌停，但跌幅仍在9%以上。
岱宇涉違反證券交易法操縱股價罪，台北地檢署在8月2日兵分22路搜索岱宇等處，並約談岱宇董事長林英俊等16人到案說明。檢察官複訊後，岱宇董事長林英俊以新台幣200萬元交保。
下半年即將進入健身器材產業銷售旺季，岱宇日前指出，觀察目前市場庫存去化已告一段落，旗下各品牌皆已推出多款新產品搶市，以及新銷售通路的加入，將有助於整體營運表現。
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