國民黨立委參選人羅智強因倡議「在野大聯盟」，近期遭侯友宜競辦執行長金溥聰點名批評，引發各關注。羅智強稍早表示，自己的臉書最近遭到網軍留言攻擊，對方甚至連他父母、家人都不放過，直言應是一位「高層」出手。

羅智強今（4）日在臉書發文表示，最近幾天陸續出現幾千條的網軍留言，對他的臉書形成了嚴重的干擾，連家人、父母都不放過，自己團隊也必須派專人進行封鎖，以免造成洗版。「一不留神，一小時就跑出近二百條留言，對臉書版面形成嚴重干擾，小編抱怨，他每天要長時間做重覆動作逐條封鎖，都快得板機指了。」

對於自己臉書遭到網軍入侵，羅智強踢爆，一位消息靈通的記者向他透露，是「有位」競辦高層下高額預算給網軍公司執行「騷擾臉書」的任務，競辦內部也有人不滿、覺得太超過，才藉由記者轉告他，要他注意。

羅智強稱，「我簡直不敢置信，但依那位『高層』的習慣，說了，他也會否認，只是什麼不好學，竟然去學1450？去學林秉樞當網軍頭子？那麼閒、那麼有錢，不去打民進黨的弊案，打我也罷，還打我的父母、家人？『人性』二個字，還知道怎麼寫嗎？」

對於羅智強遭到網軍高頻率攻擊，工程師出身的美斯捷董事長翟本喬也留言指出，「很多應該是AI操控的假帳號。」另也有大量網友在羅智強臉書留言，為他打氣加油。