東航C919大型大陸國產客機首次雙機營運滬蓉快線。（大陸央視）

東航C919大型大陸國產客機首次雙機營運滬蓉快線。（大陸央視）

大陸央視新聞用戶端報導，大陸東方航空今天（4日）已經接收的2架大陸國產C919大飛機首次開啟「雙機商業營運」，同日執行「上海虹橋—成都天府」航線。

據了解，C919執飛滬蓉快線的往返航班號分別為MU9197／MU9198和MU9189／MU9190。按計畫，每逢周一、周三、周五、周日，東航C919將在上海虹橋—成都天府執行4個航班；其他時間，每天執行2個航班。旅客體驗大陸國產大飛機將有更多選擇。

2022年12月9日，東航作為全球首發用戶，正式從中國商飛接收全球首架C919大型客機。2023年5月28日，東航圓滿完成C919首個商業航班「上海虹橋—北京首都」的往返飛行，此後首架C919在滬蓉快線上服務旅客，截至7月31日，首架C919共執行商業航班125班次，累計商業營運360.32小時，累計服務旅客超1.5萬人次。7月16日，東航正式接收第二架C919大型客機，商業營運穩步推進。

報導稱，C919投入商業營運以來，旅客乘機體驗回饋良好。C919充滿「中國風」的安全演示視訊、主題餐食、帶有「中國印」的機供品、C919專屬電子登機牌等特色服務，也受到旅客的喜愛和好評。