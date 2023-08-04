兩岸圓桌論壇今公布針對「中美關係對2024台灣總統大選的影響」民調，其中，在台美關係、兩岸關係及避免戰爭等處理能力中，國民黨總統候選人侯友宜全數敬陪末座；在「處理兩岸關係」及「維護兩岸和平、避免戰爭」兩個項目中民眾認為柯文哲較有能力處理的比例較高，而兩岸關係與兩岸和平為賴清德的軟肋。

本次民調結果由兩岸圓桌論壇協會理事長張顯耀今早在記者會上公布，根據調查結果，38.8％的民眾認為台灣與美國之間的發展以及與大陸之間的發展一樣重要，34.0％認為發展與美國之間的關係比較重要，僅16.5％認為發展與中國大陸之間的關係較重要。

張顯耀指出，顯然多數民意認為兩岸關係跟台美關係一樣重要，但大家比較親美，同時有48.1％民眾認為中美全面競爭下台灣最好的方法是「不要選邊，以台灣自己的利益考量」為最大共識。

而民眾對於中國大陸和美國何者對台灣影響較大的看法產生分歧，29.4％認為中國大陸對台灣的影響比較大，29.2％認為兩者對台灣影響比較大，27.4％認為美國對台灣的影響比較大。

比較民眾對於國民黨侯友宜、民進黨賴清德、民眾黨柯文哲三位總統潛在人選在台美關係、與兩岸關係的處理能力。可以發現多數民眾肯定賴清德在處理台美關係的能力，37.4％認為賴清德較有能力處理台美關係、31.9％選擇柯文哲，11.7％選擇侯友宜。

反觀，在「處理兩岸關係」、以及「維護兩岸和平、避免戰爭」這兩個項目，民眾認為柯文哲較有能力處理的比例較高，也說明兩岸關係與兩岸和平為賴清德的軟肋。其中民進黨支持者對於賴清德在「處理兩岸關係」(67.6％)、以及「維護兩岸和平、避免戰爭」(69.8％)這兩個項目的能力肯定明顯低於其他項目。

本次調查由兩岸圓桌論壇協會委託QuickseeK民調中心執行，調查期間於2023年7月28日至2023年7月31日進行，調查對象為全臺22縣市且年滿20歲之一般民眾。此次調查採用市話、手機雙底冊方式進行，其中市話部分完成500份、手機部分完成571份，合計共完成1071份有效樣本，抽樣誤差在正負2.99個百分點以內，加權方式根據內政部最新人口資料進行戶籍地、性別、年齡、教育程度多重反覆加權處理。