大陸近年積極推進粵港澳大灣區經濟融合，粵港澳大灣區建設啟動以來，有超過20萬港澳居民在廣東工作，5萬個人投資者參與跨境理財通；粵港澳三地規則銜接、機制對接不斷深化，開放型經濟新體制加快形成。

大陸央視網報導，粵港澳大灣區建設啟動以來，積極拓展與港澳在就業、創業、教育、醫療、社保、環保等各領域的合作，港澳居民來廣東生活發展更加便利，宜居、宜業、宜遊的優質生活圈加快形成。

報導稱，目前，有超過20萬港澳居民在廣東工作；實施事業單位公開招聘港澳居民政策，累計超過3000人次的港澳居民報考；建成港澳青年創新創業孵化基地體系，累計孵化港澳項目近4000個。

此外，職業資格認可、標準銜接範圍持續拓展，在醫師、教師、導遊等8個領域，以單邊認可帶動雙向互認，3100多名港澳專業人士取得大陸註冊執業資格；近5萬個人投資者參與跨境理財通；粵港澳三地規則銜接、機制對接不斷深化，開放型經濟新體制加快形成。