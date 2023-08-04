新北市政府去年開始推動「引領數位轉型應用計畫」，今年持續透過顧問的諮詢與訪視輔導，實地瞭解業者推動數位轉型的狀況，並藉由實際的案例分析，解決廠商導入數位工具的困擾及難點，經發局工商企劃科長王美惠表示，今年預計媒合40家廠商完成數位轉型，並期望達成2年100家的目標。

經發局長何怡明表示，中小企業面臨產業快速變遷、人才培訓不易、營運成本提高等挑戰，導入數位方案提升企業經營效率更顯急迫。「引領數位轉型應用計畫」藉由專業顧問團隊詳細了解企業需求，提供適當的規劃及輔導，並協助促成企業與SI系統供應業者媒合，找出最佳數位解決方案，提供實質性的幫助，將數位轉型的理念轉化為實際行動，持續推動新北市數位轉型的進程。

該計畫自去年開始，每年會針對業者需求、產業環境以及政府政策調整不同領域的數位供應商提供技術服務，王美惠舉例，在去年的計畫當中發現許多業者對於資安有相關需求，因此今年度便納入資安技術的數位供應商名單，而淨零碳為近年政策趨勢，所以相關技術數位服務也在今年計畫當中可見。

經發局表示，今年共招募25家數位供應系統廠商提供技術服務，再透過專業顧問媒合，與申請計畫的企業媒合，自6月舉辦說明會後吸引超過百家企業參與，活動後持續追蹤並提供轉型輔導諮詢；今年度的計畫申請至9月30日截止，期盼更多業者能積極參與，攜手提升新北市數位轉型的競爭力，與產業帶來更多的發展機遇。