In Umpire Angel Hernandez's first game behind the plate since an April injury, he struggled to find the bottom of the zone.



The Nationals announcers were VERY vocal about what they thought of Angel.



Especially after a missed ball led to a hitter's count and a HR. pic.twitter.com/IVCLgOmT28 — Umpire Auditor (@UmpireAuditor) August 3, 2023

遭球員匿名票選為大聯盟「最遭裁判」的赫南德茲（Angel Hernandez）迎接本季執法初登場，3日國民主場對陣釀酒人的比賽，擔任主審的赫南德茲又因好壞球判決引起球員不滿，現場國民球評弗蘭德森（Kevin Frandsen）毫不留情火大開嗆。

2局上半2人出局，國民先發投手高爾（MacKenzie Gore）面對釀酒人打者泰勒（Tyrone Taylor）投出的第3顆球，明顯壓在好球帶下半部，赫南德茲沒有動作，宣判這是一顆壞球，球數來到1好2壞，弗蘭德森不可置信說道，「這是嚴重的誤判，已經有好幾顆球投在好球帶內，他是被什麼搞糊塗了嗎？」

球數不利的情況下，高爾下一球投到了好球帶上緣，被泰勒一棒轟向左外野大牆外，釀酒人先馳得點，高爾立即和主審赫南德茲爭辯，弗蘭德森火力全開怒批，「高爾確實該抗議，1好2壞和2好1壞差很多，大聯盟在這兩種情況的平均打擊率大概是3成40和2成，這又是赫南德茲一次糟糕的判罰。」

即使沒有站在本壘後，赫南德茲在壘間的判決也時常受人詬病，2隊系列賽首戰，國民寇爾（Alex Call）發動盜壘，在離二壘壘包還有一小段差距時遭刺殺，赫南德茲卻做出安全上壘手勢，釀酒人不得不動用挑戰權推翻判決，就連分析師弗瑞德曼（Rob Friedman）都帶著嘲諷寫下：「讓我們歡迎赫南德茲回歸！」