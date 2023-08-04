遭球員匿名票選為大聯盟「最遭裁判」的赫南德茲（Angel Hernandez）迎接本季執法初登場，3日國民主場對陣釀酒人的比賽，擔任主審的赫南德茲又因好壞球判決引起球員不滿，現場國民球評弗蘭德森（Kevin Frandsen）毫不留情火大開嗆。
2局上半2人出局，國民先發投手高爾（MacKenzie Gore）面對釀酒人打者泰勒（Tyrone Taylor）投出的第3顆球，明顯壓在好球帶下半部，赫南德茲沒有動作，宣判這是一顆壞球，球數來到1好2壞，弗蘭德森不可置信說道，「這是嚴重的誤判，已經有好幾顆球投在好球帶內，他是被什麼搞糊塗了嗎？」
球數不利的情況下，高爾下一球投到了好球帶上緣，被泰勒一棒轟向左外野大牆外，釀酒人先馳得點，高爾立即和主審赫南德茲爭辯，弗蘭德森火力全開怒批，「高爾確實該抗議，1好2壞和2好1壞差很多，大聯盟在這兩種情況的平均打擊率大概是3成40和2成，這又是赫南德茲一次糟糕的判罰。」
即使沒有站在本壘後，赫南德茲在壘間的判決也時常受人詬病，2隊系列賽首戰，國民寇爾（Alex Call）發動盜壘，在離二壘壘包還有一小段差距時遭刺殺，赫南德茲卻做出安全上壘手勢，釀酒人不得不動用挑戰權推翻判決，就連分析師弗瑞德曼（Rob Friedman）都帶著嘲諷寫下：「讓我們歡迎赫南德茲回歸！」
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