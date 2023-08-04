高雄楊姓男子今日凌晨因為騎車未開大燈，遭到警方攔查，楊男一見警方上前，嚇得想趕緊落跑，警方驚覺有異試圖攔阻楊男，沒想到就在此時，楊男的褲子出賣了他，1包安非他命掉落在地，警方依規定要將楊男依持有毒品逮捕，不過楊男死命抵抗，這時褲子再次出賣他，直接從身上滑落，楊男就這樣光著下半身繼續與警方對峙，直到發現難逃此劫，才肯罷休。

34歲的楊男將毒品藏在褲子裡的口袋便騎車上路，沒想到因未開大燈遭到警方攔查，攔查時楊男情緒激動，更試圖逃逸，沒想到就在逃跑過程，褲子口袋的安非他命直接掉落在地板上，直接露餡。

楊男發現毒品遭員警發現後，情緒更顯激動，開始和警方大呼小叫，更辯稱「那不是我的」，但警方硬生生地看著毒品掉落，怎麼可能相信他的說詞，於是將依違反毒品危害防制條例逮捕。

沒想到楊男仍不肯罷休，在與警方拉扯的瞬間，鬆脫的褲子不再掉出毒品，而是直接滑落到腳踝，楊男似乎也放棄一切，索性把褲子脫掉，繼續垂死掙扎。直到鬧到發現無路可退，楊男又使出「痛痛招」，稱自己手腳疼痛需要送醫。

員警隨即戒護就醫檢查，待醫院檢查無礙辦理出院後，依照違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

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