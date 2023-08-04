YouBike西勢車站。(屏縣府提供)

屏東公共自行車YouBike除在屏東市，東港、潮州、恆春等鎮，共一心三核鄉鎮市設置公共自行車租賃站外，4日起試辦台鐵麟洛、西勢及竹田站等3站設置租賃站，方便民眾搭乘台鐵下車後可就近租借使用。

屏東縣政府交通旅遊處表示，目前屏東縣內YouBike站點數已達88站，此次開站的YouBike台鐵沿線站點，麟洛、西勢及竹田車站等3站點，除做為短程接駁使用外，搭配縣府規畫「彩虹自行車道系統」，透過YouBike騎乘靛線單車鐵道，可從屏東車站到潮州車站，沿途行經屏東市區、麟洛鄉、竹田鄉、潮州鎮等鄉鎮，兩鐵旅行不用自備自行車，搭乘台鐵下車後可使用YouBike來趟單車小旅行。

交旅處補充說明，屏東YouBike站點還是以一心三核鄉鎮市為主，目前台鐵沿線站點麟洛車站、西勢車站及竹田車站等3站點為試辦性質，現況麟洛鄉及竹田鄉鄉內並未設置YouBike租賃站，鄉內先以車站原站借還方式營運，如有跨鄉鎮騎乘需求，建議騎乘前先透過YouBike2.0 APP查詢租賃站點。