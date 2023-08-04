屏東公共自行車YouBike除在屏東市，東港、潮州、恆春等鎮，共一心三核鄉鎮市設置公共自行車租賃站外，4日起試辦台鐵麟洛、西勢及竹田站等3站設置租賃站，方便民眾搭乘台鐵下車後可就近租借使用。
屏東縣政府交通旅遊處表示，目前屏東縣內YouBike站點數已達88站，此次開站的YouBike台鐵沿線站點，麟洛、西勢及竹田車站等3站點，除做為短程接駁使用外，搭配縣府規畫「彩虹自行車道系統」，透過YouBike騎乘靛線單車鐵道，可從屏東車站到潮州車站，沿途行經屏東市區、麟洛鄉、竹田鄉、潮州鎮等鄉鎮，兩鐵旅行不用自備自行車，搭乘台鐵下車後可使用YouBike來趟單車小旅行。
交旅處補充說明，屏東YouBike站點還是以一心三核鄉鎮市為主，目前台鐵沿線站點麟洛車站、西勢車站及竹田車站等3站點為試辦性質，現況麟洛鄉及竹田鄉鄉內並未設置YouBike租賃站，鄉內先以車站原站借還方式營運，如有跨鄉鎮騎乘需求，建議騎乘前先透過YouBike2.0 APP查詢租賃站點。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。