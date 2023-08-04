民眾黨主席柯文哲積極備戰總統大位，但他日前稱「南部老百姓生活慘澹」、「自己不贏台灣會完蛋」卻讓南部人集體炸鍋；對此，民進黨立院黨團開記者會表示，民主時代沒有誰是救世主，不是靠選出一個救世主就能阻擋世界末日，也喊話柯文哲，不要為了要攀登大位，歧視中南部和女性。

民進黨立委洪申翰表示，這兩天都在網路上看到柯市長網路節目受訪，批評高雄水生火熱講述低薪的現象，但柯市長這樣是偽善；他指出，從民眾黨彰化縣黨部求職廣告來看，彰化縣黨部祕書開出的薪資是2萬6400元、國際事務日文工讀生時薪200元和英文工讀生200元。

洪申翰批評，民眾黨自己用這種幾乎貼近基本工資的低薪聘請年輕人，卻還批評低薪現象，這是偽善的事情，證據就很清楚，要改變低薪為什麼不從自己黨部做起？民眾黨還是非要以基本工資聘請年輕人。

他說，柯文哲說南部水深火熱，這種為了選舉，把自己塑造成救世主的做法，就是明明白白的歧視，已經很多人抗議柯文哲歧視的語言和心態，這正是南北發展不均的源頭，大家很清楚高雄現在發展遠比台北市更快。

針對柯文哲提到「我不贏台灣就會完蛋」，洪申翰表示，這是對台灣人民的無知，對民主的無知，民主時代沒有誰是救世主，不是靠選出一個救世主就能阻擋世界末日，柯文哲自比為雍正，一直以來還踩在優勢者的地位，看不起女性和中南部，真的能夠讓台灣發展，協助更多要幫助的人嗎？這是很可怕的心態，中南部也引起很大的反彈，希望柯文哲適可而止，不要為了要攀登大位，歧視中南部和女性。