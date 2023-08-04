大陸《證券時報》報導，大陸國家發展改革委、財政部、中國人民銀行、國家稅務總局4日聯合召開新聞發布會，主題「打好宏觀政策組合拳，推動經濟高品質發展」。大陸央行表示，將根據經濟金融形勢和宏觀調控需要，適時適度做好逆周期調節，未來將指導銀行，依法有序調整存量個人住房貸款利率。必要時可再創設新貨幣政策工具，持續支持重點領域、薄弱環節。

中國人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾表示，總體看，近年來大陸堅持實施穩健的貨幣政策，有充足的政策空間、豐富的政策工具，有信心、有條件、有能力應對好各類風險挑戰。下階段，人行將堅決貫徹落實中共中央、大陸國務院決策部署，加強逆周期調節和政策儲備，加大宏觀調控力度，著力擴大內需、提振信心、防範風險，精准有力實施好穩健的貨幣政策。

關於降準、降息問題。一方面，降準、公開市場操作、中期借貸便利，以及各類結構性貨幣政策工具都具有投放流動性的總量效應，需要統籌搭配、靈活運用，共同保持銀行體系流動性合理充裕，綜合評估存款準備金率政策，目標是保持銀行體系流動性的合理充裕。另一方面，要科學合理把握利率水準。既根據經濟金融形勢和宏觀調控需要，適時適度做好逆周期調節，又要兼顧把握好增長與風險、內部與外部的平衡，防止資金套利和空轉，提升政策效率，增強銀行經營穩健性。

鄒瀾稱，近年來大陸企業貸款利率下降成效明顯，未來還將繼續發揮好貸款市場報價利率改革效能和指導作用，指導銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率。同時，要持續發揮存款利率市場化調整機制的重要作用，維護市場競爭秩序，支持銀行合理管控負債成本，增強金融持續支援實體經濟的能力。

鄒瀾表示，下一階段人民銀行將認真落實中央政治局會議部署，發揮好貨幣政策總量和結構雙重功能，繼續實施好存續的工具，對結構性矛盾仍然突出領域，延續實施期限，多措並舉，鞏固政策成效，必要時還可再創設新的工具，持續支持普惠金融、綠色低碳等重點領域和薄弱環節。