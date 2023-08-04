台灣即將邁入超高齡社會，健康老化相當重要，台灣樂齡瑜珈協會「慢老人生瑜珈護航」公益講座第一場將於今天(4日)晚上7~9點在台北舉行，有來自荷蘭的教育家唐睿謙、國家級教練甘思元、飲食專家余金龍分享瑜珈改善心情等經驗。地點為北市民生東路2段141號8樓（布克講堂）。

台灣樂齡瑜珈協會表示，台灣即將邁入超高齡社會，如何「健康老化」是紓緩社會高齡化問題的最佳策略，積極面對老化則是重要關鍵。透過規律的瑜珈練習，能讓長者享有健康的生活「達到身體、精神和社會適應上的完好狀態，而不僅僅是沒有疾病或者不虛弱」(WHO對健康的定義)，從而紓解人口老化對長者本人、及其家庭與社會所帶來的問題。

這場公益講座大師雲集，有來自荷蘭的教育家唐睿謙老師，在講座中分享大腦科學在瑜珈中的運用，以及如何透過瑜珈練習改變荷爾蒙和情緒傾向，成為一個喜悅平和的人。國家級教練甘思元先生則從萬物相互依存的觀點出發，闡釋整體健康如何靠人的自利利他之心而完成。飲食專家余金龍則和大家分享健康飲食的行動指南。

該場公益講座全程免費，活動報名表單為https://forms.gle/HGZ7cf4Lt9WuChkM8

唐睿謙自從就讀荷蘭GRONINGEN大學後，便立志洞悉並解決社會問題，而選讀社會系，為世界更美好的明天參與社會服務，歷經多國戰亂、貧困、賑濟、教育、文化、環境重整等實務經驗。並於瑞典、印度、尼泊爾拜師精研古老密宗瑜珈修身養性，自我了悟之道，及以愛的價值為基石的新人文教育，進而到世界各國全時段貢獻所學，從事賑濟、興學、文化重整及各種身心靈活動達30多年。