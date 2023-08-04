基北北桃1200都會通定期票已於7月1日上路，悠遊卡公司表示，購買TPASS悠遊卡的民眾可以領取交通部公路總局補助民眾購卡的100元，截至7月底為止已售出10.4萬張，共有6.8萬人登錄申請，其中4.5萬人已靠卡領取，還有3.6萬人尚未登錄申請，購買TPASS悠遊卡的民眾，別忽略自己的權益。

悠遊卡公司指出，TPASS悠遊卡每張售價100元，凡於6月15日至12月31日期間購買並完成登記的民眾，都可以領回交通部公路總局補助的100元悠遊卡加值金。至7月底已經售出10萬張以上，仍有3.6萬人尚未登記。

悠遊卡公司提醒購卡民眾，取得卡片後前往悠遊卡官網「買TPASS悠遊卡，登錄就領100」網頁，輸入悠遊卡卡號、檢查碼、身份證字號及生日即可完成登錄，經審核通過後3個工作天，可持該張悠遊卡至4大超商或美廉社，請店員協助靠卡領回100元儲值金。

悠遊卡公司指出，如果民眾不確定自己有沒有申請成功，也可以在「買TPASS悠遊卡，登錄就領100」網頁上選擇「我要查詢」，輸入資料即可確認審核是否通過。「TPASS悠遊卡」100元儲值金每人限領1次，領取期限到明年1月31日，提醒大家盡早領取、避免忘記。