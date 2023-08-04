民眾黨主席柯文哲日前質疑，審計部2016至2022年中央政府總決算審核報告，民進黨政府執政7年，除了債務還本6700億，還累積歲計賸餘4474億。帳面上看來績效優異，其實根本是透過特別預算「作假帳」出來的。行政院批柯引導民眾錯誤認知，令人遺憾。柯文哲今不滿回嗆，「欸我們是拿審計部的資料來講話，今天是怎樣，行政院要打審計部是不是？」如果說他的報告有問題，行政院要出來指責審計部資料不對是不是？

另外，對於前瞻計畫是否縣市分配不均？柯回應，前瞻計畫其實最大的批評不是哪個縣市多少錢，而是拿了是不是符合成本效益，這才是問題，他也不會說，人家拿得比台北市多，就是對台北市不好，因為台北市還是比較成熟的縣市，這他也知道，當然台北市有建設，環狀線還是要花2000億以上，他覺得國家資源要妥善分配，現在批評的是錢亂花。

柯文哲強調，要蓋管道運輸還是要算成本效益，「難道真的在阿里山蓋高鐵嗎？在玉山蓋捷運？這不可能嘛」，不然拿出來算捷運蓋完成本效益是多少，自償性多少？還是要嚴肅面對問題，應該是先有計畫才編預算，他對前瞻計畫他最大的批評就是，怎麼是先編預算再寫計畫。

柯文哲直言，前瞻計畫是柯文哲跟民進黨分道揚鑣、分手最重要的原因，「因為我覺得你沒有財政紀律、錢亂花，這不是我們當年要支持的民進黨」，基隆捷運在哪裡，從基隆輕軌變基隆捷運，「我就問你什麼時候要開工，八堵到基隆那段你怎麼解決？就是鬼扯嘛！」