近年來政府力推能源轉型，但審計部近日公布中央政府總決算審核報告指出，截至去年為止，包括太陽能、漁電共生、離岸風電、天然氣輸儲設施等重點推動項目，進度全都落後。對此，民進黨立院黨團批評，在野黨再生能源轉型扮演絆腳石的角色，現在又說沒達成；民進黨立院黨團副書記長洪申翰坦言，再生能源進度落後是因為3年疫情，但2026年10月會達成20％的目標。

洪申翰指出，台灣能源轉型進度，在野黨拿這件事批評，大家都知道這幾年，在野黨在能源轉型裡扮演著絆腳石的角色，大家仔細回想，很多再生能源的建設，不管是國民黨或民眾黨都會阻擋，一面阻擋能源轉型又再批評沒有達成，不是很奇怪嗎？

洪申翰表示，再生能源設施進度落後，原因是經歷3年疫情，很多國外工程或公司進出台灣變困難，還有原物料和缺工問題，造成進度延遲，而過去承諾是2025年做到20％，但目前的評估，將在2026年10月達成20％的目標，可能晚了幾個月，但不足以說明政府的再生能源轉型是擺爛的。