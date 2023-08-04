「星光音樂會」8月19日在七星潭賞星廣場登場。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣政府推動夜間觀光多元化政策，將於8月19日在七星潭賞星廣場推出「2023流星花蓮-山海星光」天文系列活動，有戀愛疊石及手作活動，以及樂團演出動人浪漫的旋律，現場還有星光市集特色美食攤位，邀民眾帶上野餐墊，感受花蓮山海星光的浪漫。

縣府觀光處長張志翔表示，花蓮受大自然眷顧，透過舉辦天文系列活動及「星光音樂會」，讓大家享受花蓮山海星光的美好。「星光音樂會」結合七夕主題，希望戀人到七星潭疊石，讓愛情更長久，同時享受星空與音樂交織的浪漫七夕夜。

星光市集及戀愛疊石活動從17時30分於日落時展開，接著音樂會從18時30分正式拉開序幕，將以星空為天幕，大山為背景，海灘為舞台，浪濤聲為伴奏，天文主題的歌單搭配星空導覽，讓大家感受花蓮觀光的浪漫與永續。

活動當天現場將舉辦3項戀愛小活動，「星光永恆」提供手作體驗，8月8日上午10時在「流星花蓮 山海星光」活動網站的星光音樂會活動頁面開放報名；「疊加的愛」在9日活動現場堆疊石頭，拍照打卡上傳，可領取限量石頭造型馬卡龍；「濃情蜜意棉花糖」則是在現場拍照打卡並Hashtag＃星光音樂會，即送限量濃情蜜意棉花糖。

縣府邀大家帶野餐墊，在七夕週末躺在花蓮七星潭的皎潔星空下，聆聽大自然和歌手們合作譜出的樂曲，留下美好回憶，星光音樂會活動資料在「流星花蓮 山海星光」天文旅遊網站。