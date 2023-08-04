揚秦第二季合併營收創5.34億元新高，季增9.85％、年增15.01％，毛利率升至26.84％的歷史第三高。營業利益0.38億元，季增8.92％、年減3.82％，創歷史第三高，營益率略降至7.15％。稅後淨利0.33億元，季增15.66％、年增2.37％，改寫歷史次高，每股盈餘1.12元。

累計揚秦上半年合併營收10.21億元、年增13.98％，創同期新高，毛利率26.78％為近4年高點。營業利益0.73億元、年減1.24％，營益率降至7.18％，仍雙創同期次高。稅後淨利0.62億元、年增2.53％，亦創同期新高，每股盈餘2.08元。

揚秦表示，上半年業績成長除了受惠於疫情影響式微、整體餐飲內需復甦外，旗下品牌「麥味登」門市升級轉型、品牌拓展有成，偕同台式炸雞品牌「炸雞大獅」國內店數穩定成長，同步帶動整體業績提升。

截至8月初，「麥味登」全台總店數826家，「炸雞大獅」全球店數維持100家。展望後市，揚秦總經理林麗玲預期，內需復甦搭上暑期早午餐業旺季回歸，將帶動本季門市營運動能，且去年第四季全面啟動投入數位轉型，盼能作為公司營運最強後盾。

揚秦表示，下半年將持續透過強化APP功能及每月不同的會員專屬優惠，拉近顧客與「麥味登」的距離。另外，先前因疫情影響的海外市場拓展進度，公司團隊也會加速旗下品牌與國際市場進一步接軌。