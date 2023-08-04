霧鹿國小校園音樂會。（霧鹿國小提供／蔡旻妤台東傳真）

新學期開始，位於南橫的霧鹿國小利稻分校招考英語代理老師，目前第5次招考，霧鹿國小校長郭惠珍列舉10大誘因，包括更靠近美麗的嘉明湖、不用買門票就能聽到非物質文明的世界遺產八部合音、新建教師套房宿舍，她請「熱情的老師自投羅網吧！」

「親愛的老師，您會上山嗎？」一般師生都因放暑假感到快樂，不過郭惠珍卻相當緊張，因學校每年到了期末離別的季節，總是要面對送往迎來的教師異動而煩憂不已。今年教育處甄選正式英文教師，即便有成為公務人員的利多，也無人願意上山，因此學校行政正趕忙著辦理招考代理英文教師，前4招找不到人，即將公告第5招，只要是大學生即可應試。

郭惠珍說，「喜愛自然山林的您一定要到利稻！再也沒有哪1所小學比更靠近美麗的嘉明湖！有愛心的您，一定會想認識天真可愛的布農孩子與山下孩子有甚麼不同？好奇的您，一定會想了解布農族群與其他的原民文化有甚麼差異？山林環境優美，藍天常相伴，還有陳大姐的泡菜和臭豆腐；最近新開的便利商店，也有外送服務」

郭惠珍列舉學校的溫暖人情味，「村莊內的愛心早餐店歐媽小吃店，手藝好到讓您忘了自己的媽媽！校長姊姊溫和又親切，同事年輕又貌美，想吃烤肉時，在地主任會熱情分享！學生純樸又天真，舉手沒說放下，會舉個地老天荒，他們會讓你有無限的正能量，若想聆聽非物質文明的世界遺產-八部合音，不用花錢買門票，小朋友可以天天唱給您聽」

郭惠珍說，目前學校沒有太多的誘因，多的是嶺上白雲自怡悅，不堪持贈君；多的是蓊鬱山林，但落葉揮之不去；多的是遍地高麗菜，可近看卻無法褻玩焉。雖然三不五時，還會有可怕的南橫路段（斷）但請別害怕，遇到的機率，比被隕石撞到高一點而已，「部落裡的老人家說，山上的石頭都有寫名字，不是您的收不到，祖靈也一定會眷顧有愛心且認真的老師哦」

郭惠珍強調，這個職缺非巡迴老師，可以穩定待在利稻分校教學，而新建的教師套房宿舍即將完工，每月薪資逾新台幣4萬元，「熱情的老師，請自投羅網吧！」