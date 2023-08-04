烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天指出，烏軍在東部和南部戰線遭遇頑抗，但在俄烏戰役中烏軍占主導地位。

路透社報導，高階軍事官員通報在烏東地區有所斬獲，主要是在俄軍占領下飽受戰火蹂躪的巴赫姆特市（Bakhmut）周遭。烏東長期以來一直是這場長達17個月衝突的焦點。

烏克蘭6月在東部和南部發動反攻，希望向亞速海（Sea of Azov）推進，並切斷烏東部分遭占領地區和克里米亞半島（Crimean Peninsula）間的一座俄羅斯陸橋。克里米亞半島2014年遭莫斯科侵吞。

俄羅斯的報導指出，俄軍已在巴赫姆特附近、更北部與南部戰線擊退烏軍的攻擊行動。

澤倫斯基在夜間錄影談話中指出，烏軍在所有戰線都面臨俄軍的頑強抵抗。

他提及巴赫姆特和其他東部戰況時說：「戰鬥激烈。他們用盡全力試圖阻擋我軍。攻擊非常猛烈。」

澤倫斯基還表示：「在南部地區，一切都很艱困。但無論敵人做什麼，烏克蘭軍力都占主導地位。」

烏克蘭陸軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）表示，他在東部戰線與軍官見面希望加速推進，不過澤倫斯基和其他官員坦承推進速度較期望緩慢。