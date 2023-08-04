義大利媒體日前報導，義大利可能在今年稍晚時退出一帶一路，改與中國簽署其他貿易協議。中國外交部今天回應，指一些勢力持續惡意炒作，將中義共建一帶一路政治化，損人不利己。

義大利媒體日前報導，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）將於出訪北京前，宣布不續簽一帶一路，時間可能在9月底至10月初間。未來也將透過貿易協議，從運輸到能源、農業到科學等領域與中國有新的合作。

中國外交部發言人4日在官網以答記者問的方式回應，指中義共建一帶一路合作是兩國基於歷史文化淵源和現實發展需要，簽署一帶一路合作文件極大激發雙方合作的潛力。

發言人表示，5年來雙邊貿易額成長42%，去年達到近800億美元；義大利先後擔任上海進博會、海南消博會主賓國，眾多產品進入中國市場；兩國合建大型郵輪，在非洲、中東、拉美展開第三方市場合作；義大利成為最受中國遊客歡迎的赴歐旅遊目的地，眾多藝術展演在中國廣受歡迎。

發言人表示，「一些勢力持續惡意炒作」，將中義共建一帶一路文化交流和經貿合作政治化，干擾合作、製造割裂，損人不利己。

發言人宣稱，中國提出一帶一路倡議10年來，已與150多個國家和30多個國際組織簽署200餘份合作文件，在全球帶動近兆美元投資規模、形成3000多個合作項目、為共建國家創造42萬個工作機會。

發言人表示，中方願與共建國家一起推動一帶一路高質量發展，為促進全球永續發展作出更大貢獻。