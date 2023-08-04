「台灣第一名模」林志玲先前在節目上表示無意復出演藝圈工作，後來澄清只是想要專注家庭，「但姐姐我還是會一直陪伴大家唷」，強調不會完全消失。而除了演藝工作外，私下她還是眼光精準的房地產買家，2018年她出手持有2年的豪宅，獲利400萬，最近該買家再度轉手賣出，約賺265萬，引來房產專家讚林志玲眼光好，逢低買進又賺進較高差額。

林志玲2016年時以1.57億台幣入手台北市中正區豪宅「力麒麒御」，2年後再以1.61億賣出，一來一往賺進約400萬，據《NOWnews今日新聞》報導，後來該戶便因此被稱為林志玲戶，而買家在持有林志玲戶5年後，於今年6月正式賣出，售價約為1億6365萬元，獲利少於林志玲先前所賺的，僅為265萬元。

對此，全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，「林志玲戶」在實價資料中共有4次交易紀錄，林志玲為第二任屋主，第一任屋主以1.95億買進，再以總價1.57億賣給林志玲，賠了3800萬，林志玲持有後，兩年後賣出獲利400萬，第三任屋主今年中賣出則獲利265萬，可見林志玲眼光精準。

而林志玲出道多年累積了不少財富，統整媒體報導，2005年起她便開始投資房地產，買下台北市中正區豪宅「百達富麗」，總價5500萬，2013年再度花5千多萬購入文山區的「昇揚田田」，但並非要給自己住，而是給雙親養老的孝親房，當時志玲姊姊身旁工作人員表示，因為父母年紀已大，為了讓長輩生活舒適、好好呼吸運動，才買下該處房產，可見林志玲之孝心和體貼。