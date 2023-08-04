大陸《證券時報》報導，大陸國家發展改革委、財政部、中國人民銀行、國家稅務總局4日聯合召開新聞發布會，主題「打好宏觀政策組合拳，推動經濟高品質發展」。大陸國家稅務總局總會計師羅天舒表示，已研究接續推出第五批舉措，最大限度為納稅人減負。

羅天舒指出，為確保稅費優惠紅利及時送到企業手中，稅務總局採取了一系列務實舉措。

一是積極研究提出政策建議。會同大陸財政部等部門，研究提出延續優化完善稅費優惠政策的相關建議。如：積極建議新增7月預繳申報期作為研發費用加計扣除政策享受時點等。

二是便利稅費優惠申報享受。連續第十年開展「便民辦稅春風行動」，今年已分4批次推出81條便民辦稅繳費服務舉措，近期正在研究接續推出第五批舉措，採取「真實發生、自行判別、申報享受、相關數據留存備查」等稅費優惠辦理方式，最大限度為納稅人繳費人減環節、減資料、減時間、減成本。

三是及時回應經營主體合理訴求。各地稅務機關不斷健全有關機制，成立專門團隊4105個，構建1960個集中服務營運中心，不斷完善稅費爭議化解和訴求解決機制。依託稅收大數據精準推送優惠政策2.29億戶次，促進廣大經營主體及時知曉和享受政策紅利。