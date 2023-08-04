彰化縣員林市公所發送水果套袋給提出申請的農民。（公所提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣員林市公所今年採購60萬個水果套袋，近日陸續宅配到各里辦公處，再發放到農民手中。這項補助政策從2003年開始，迄今20年來員林市公所已發出超過3千萬個套袋，「公所牌」套袋讓員林農民「足感心！」

今年員林市有將近46公頃的果園提出申請，套袋採購數量約60萬個，市公所上月底已完成採購，近日陸續將套袋宅配到各里辦公處並發放到農民手中。

今天上午員林市長游振雄與市代會副主席江憲政、各市民代表、浮圳里代理里長吳宗樺等人，於浮圳社區活動中心將套袋交到果農手中，收到的農友開心不已。

員林市公所補助的套袋共區分為6種材質供果農選擇，每公頃補助舒果網（含透明塑膠袋）1萬2千個、白色立體紙袋1萬2千個、白色平面紙袋1萬2千個、牛皮紙袋5千個、PE塑膠網3千個、PE塑膠袋1千個。

今年市公所補助的套袋以番石榴專用的舒果網袋35萬只最多，其次為楊桃及芒果專用的白色平面紙袋，共有35里計171戶農民受惠。

員林市公所自2003年起補助「公所牌」套袋，由市公所採購統一規格的套袋發送給果農使用， 20年來從未中斷，迄今已發出超過3千萬個套袋。

自2019年起，放寬套袋補助對象包含各種果樹，舉凡楊桃、番石榴、葡萄、芒果、火龍果及香蕉等果樹都能申請，使更多設籍員林市並在員林市辛勤栽種果樹的農民受惠。

員林市長游振雄，水果套袋可以降低病蟲害的發生，相對減少農藥費用支出，並減輕成本負擔，還可防止鳥食蟲咬，增加水果收成量，鼓勵農民使用水果套袋，也鼓勵民眾多消費本土水果，增加農民收益，以振興本土農業。