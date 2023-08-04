民眾黨主席、總統參選人柯文哲昨質疑民進黨政府將特別預算常態化，是獨步全球的作假帳，讓帳面上看起來績效優異。行政院長陳建仁今受訪時回批，政府沒有作假帳，特別預算編列都是經由立法院通過，柯做過8年市長，但對於政府預算、特別預算如此無知，對於他在不了解的情況下信口雌黃感到遺憾。

藍營近日批評特別預算常態化，柯文哲昨也質疑從帳面上看績效優異，背後根本是透過獨步全球的特別預算作假帳出來的，政府是在透過特別預算揮霍灑幣。

陳建仁今表示，政府沒有作假帳，反而是柯市長一直說假話，政府特別預算編列都是經過立法院通過，有審計部後續的核算審核，柯市長不了解現況不打緊，民眾黨在立法院也有黨團，對於前瞻預算編列應該相當了解，昧於事實提出批評，相當不應該。

陳建仁強調，政府近年財政狀況不錯，近5年歲入歲出剩餘超過1000億，去年還將近5000億，還債比例逐年增加，財政健全。他說，政治人物批評市政或政府施政，應該基於事實，柯曾是台大醫學院教授，也做過8年市長，但對於政府預算、特別預算如此無知，懷疑他是否有足夠能力做政治治理。

藍白陣營也輪番攻擊前瞻預算，包括獨厚高雄、軌道執行率差等，陳建仁指出，前瞻建設一向受到民眾歡迎，政府也考量要均衡南北發展才提出前瞻計畫。陳舉例，最近2次颱風來，淹水潛勢地區都沒有嚴重淹水現象，挺過百年大旱不缺水，這些都是前瞻計畫的成果。

至於柯文哲日前在網路節目說出「南部生活太慘」，陳建仁也回應，柯對於中南部的發展一向很陌生，才會說出鄉下要有鄉下的樣子、前瞻建設不該投資在中南部、某些建設不適當等講法，他希望柯要認真去了解各項中南部建設的重要性，不要做不必要的抹黑。