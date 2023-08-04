民進黨政府能源轉型進度延宕，連帶影響產業發展及民生經濟，背後龐大的利益，也引發黑金弊案頻傳，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、副總召賴香伶今開記者會，要求執政黨別再透過虛假數字，形塑能源轉型順利的假象，並提出本黨6大能源政策主張，期盼進一步改善我國能源困境。

邱臣遠指出，審計部「前瞻基礎建設計畫第3期特別預算決算審查報告」顯示，1至3期綠能建設共編列272.78億，但離岸風電工程截至2022年底進度僅33.6％，執行率低落，較原規劃完工期限落後3年；而海洋2期計畫採購案，2022年底止預算執行率僅26.81％，同樣嚴重落後。

邱臣遠表示，民眾黨針對台灣當前能源困境，提出6點具體政策倡議，其中包括「能源轉型、氣候淨零是『以人為本的社會轉型』」、「降低化石燃料補貼，消除對電力、油氣、水等市場價格的不當干預」、「導入碳定價，公私協力帶動產業低碳轉型」、「建立共同分潤機制，分享轉型紅利」、「搭配分散式能源，建置多元電力系統」、「盤點新能源發展重點，建立符合淨零轉型的土地管理制度」，政府應在穩定供電基礎之上，維護能源氣候轉型的正義。

賴香伶指出，過去農委會提出「農業為本，綠能加值」策略主軸，希望2025年達到9GW的農業綠能容量，然而截至2022年底只達到2.75GW，在「不利農業經營區」設置綠能設施進度也大為落後，2022年底只達預設面積的21.5％，需積極媒合業者，達成能源轉型的政策目標。

賴香伶直言，近年台灣發生的大規模停電，不只是電力產能問題，更是管理問題的展現，根據台大風險中心針對1999到2022年非計畫性停電事故的分析，近年「人為操作失誤」的停電事件增多，反映台灣電力系統「單點故障」問題嚴重。

賴香伶說，這是電網缺乏韌性的表徵，政府應全面調整與改革能源供應體系，建置多元化電力供應系統，並發展智慧電網與儲能系統。此外，台灣《電業法》修法逾6年，尚未依法設立電業管制機關，嚴重影響民眾用電權益，也必須盡速考慮設立。