高雄警方查獲車手身上的工作證。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄70歲曾姓老婦近期加入自稱某投顧公司Line飆股群組，誤信群組內「分析師」推薦某環保公司低價未上市股票，稱上市後股價可翻倍。曾婦心動與「專員」聯繫申購12張共168萬元，不料還未拿到股票，專員又主動聯繫曾婦稱可再申購5張，曾婦起疑報警。警方獲報調查，並與曾婦合作假意面交，當專員現身時埋伏警力上前壓制，逮捕32歲扮演專員的歐姓男子，全案依詐欺罪送辦。

據悉，曾婦6月底突然受邀進入某投顧公司Line飆股群組，時常見群內成員分享自己跟著分析師操作獲利滿滿，她逐漸感到興趣，分析師在群組內推薦某未上市環保公司低價股票，她心動與分析師聯繫，並相約申購14張共168萬元，並於7月13、14、24日，陸續與專員相約在住家附近面交。

然而曾婦都付清168萬元了，卻遲遲未拿到股票，後來她接到專員主動聯繫，並稱曾婦還可再申購5張、共70萬元，令曾婦起疑，於是2日前往三民二分局覺民派出所向員警詢問。

員警經過曾婦描述，直接跟曾婦說她「被騙了」，曾婦得知後也氣炸，此時員警就提議曾婦一同合作，假意與對方相約三民區大豐一路面交付款，並再附近埋伏警力，等待詐團專員現身，當假扮專員歐男出現與曾婦交談時，警力上前將其壓制逮捕，並查獲歐男身上的2支手機、1張書寫現儲憑證、工作證等證物，全案依詐欺罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。